Зеленский заявил, что в течение дня вступили в силу 3 важных санкционных решения. Они относятся к тем, кто вкладывается в агрессию России и поддерживает страну-террористку.

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Украинский лидер подчеркнул, что в первую очередь говорится об очередном пакете санкций против российского ВПК. Речь идет о предприятиях, обеспечивающих армию страны-террористки. Зеленский подчеркнул, что в санкционный список попали 322 компании. В частности, производители оружия.

Другие два санкционных списка – это физические и юридические лица, которые помогают обходить санкции против России, держат имущество военных преступников и вовлечены в уничтожение свободы как на территории самой России, так и на нашей земле.

– подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что санкционные пакеты подробно прорабатывают. В частности, речь идет о синхронизации с партнерами. Зеленский добавил, что приоритетной задачей для скорой победы является убрать любые возможности для России обходить санкции.