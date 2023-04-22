Зеленський заявив, що упродовж дня набули чинності 3 важливих санкційних рішення. Вони стосуються тих, хто вкладається в агресію Росії та підтримує країну-терористку.

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Український лідер наголосив, що насамперед мовиться про черговий пакет санкцій проти російського ВПК. Мовиться про підприємства, які забезпечують армію країни-терористки. Зеленський наголосив, що до санкційного списку потрапили 322 компанії. Зокрема, виробники зброї.