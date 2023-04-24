Украинский лидер отметил, что провел в Житомире специальное координационное совещание. Там присутствовали все, кто отвечает за область. Зеленский подчеркнул, что особое внимание уделили границе, сообщает 24 Канал.
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В частности, заслушали доклады:
- руководителя Житомирской ОВА;
- председателя Госпогранслужбы.
Ключевыми вопросами были:
- защита;
- обустройство границы;
- ситуация в целом.
Также украинский лидер подчеркнул, что ему было приятно побывать в Житомирской политехнике. Там Зеленский пообщался со студентами.
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