Украинский лидер отметил, что провел в Житомире специальное координационное совещание. Там присутствовали все, кто отвечает за область. Зеленский подчеркнул, что особое внимание уделили границе, сообщает 24 Канал.

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В частности, заслушали доклады:

руководителя Житомирской ОВА;

председателя Госпогранслужбы.

Ключевыми вопросами были:

защита;

обустройство границы;

ситуация в целом.

Также украинский лидер подчеркнул, что ему было приятно побывать в Житомирской политехнике. Там Зеленский пообщался со студентами.

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