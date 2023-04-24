Президент про візит у Житомир

Український лідер зауважив, що провів у Житомирі спеціальну координаційну нараду. Там були присутні усі, хто відповідає за область. Зеленський наголосив, що окрему увагу приділили кордону, повідомляє 24 Канал.

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Зокрема, заслухали доповіді:

керівника Житомирської ОВА;

голови Держприкордонслужби.

Ключовими питаннями були:

захист;

облаштування кордону;

ситуація загалом.

Також український лідер наголосив, що йому було приємно побувати у Житомирській політехніці. Там Зеленський поспілкувався зі студентами.

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