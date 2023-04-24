Президент про візит у Житомир
Український лідер зауважив, що провів у Житомирі спеціальну координаційну нараду. Там були присутні усі, хто відповідає за область. Зеленський наголосив, що окрему увагу приділили кордону, повідомляє 24 Канал.
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Зокрема, заслухали доповіді:
- керівника Житомирської ОВА;
- голови Держприкордонслужби.
Ключовими питаннями були:
- захист;
- облаштування кордону;
- ситуація загалом.
Також український лідер наголосив, що йому було приємно побувати у Житомирській політехніці. Там Зеленський поспілкувався зі студентами.
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