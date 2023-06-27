Глава государства отметил, что сегодня объявили о новом оборонном пакете от США для наших воинов. В частности, в нем содержится бронетехника, боеприпасы для "Петриотов", "Стингеров" и "Хаймарсов".

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Россияне атаковали Краматорск

Президент отметил, что ровно на годовщину удара российских террористов по торговому центру в Кременчуге, когда погибли 22 человека, российские террористы снова направили ракеты по Кременчугскому району. Оккупанты жестоко обстреляли Краматорск.

Ракеты С-300. Три человека погибли, и среди них – ребенок. Мои соболезнования родным и близким. По состоянию на этот час более 40 человек получили ранения. Всем оказывается помощь. Продолжается разбор завалов,

– заявил Зеленский.

По его словам, каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и украинцам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала:

поражения и трибунала,

справедливых и законных судов против всех российских убийц и террористов.

"И я снова и снова благодарю всех в мире, кто поддерживает Украину и помогает защите наших людей!" – подчеркнул украинский лидер.

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Мир продолжает поддерживать Украину

Зеленский рассказал, что сегодня новый оборонный пакет от США для украинских воинов. В частности, в него включили:

бронетехнику и боеприпасы для "Петриотов", "Стингеров" и "Хаймарсов",

дополнительные снаряды для артиллерии.

Я благодарю господина Президента Байдена, Конгресс, обе партии и всех американцев! Говорил с господином премьер-министром Норвегии. Поблагодарил за оказанную поддержку – оборонную, экономическую, политическую. Очень весомую!

– заметил президент.

Также во время этих переговоров глава государства:

проинформировал главу правительства Норвегии о своей вчерашней поездке на передовую к нашим воинам и актуальных оборонных возможностях Украины;

озвучил некоторые вооруженные нужды.

"Обсудили и создание коалиции истребителей. Отдельная тема в разговоре – предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе. Спасибо Норвегии за понимание!" – подчеркнул украинский лидер.

Кроме этого, он провел сегодня и специальное совещание с международниками по подготовке к Вильнюсскому саммиту. На нем были представители правительства и Офиса Президента.

"Уверен, решения саммита могут стать положительными для Украины! Делаем для этого все возможное и подключили все международные возможности Украины", – подчеркнул глава государства.

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ВСУ наступают по всем направлениям

Также Зеленский рассказал, что происходит на фронте.

Наши герои, наши активные действия. Сегодня у нас тоже есть движение вперед! На всех направлениях, где мы ведем наступательные действия. Спасибо, воины! Сегодня у нас есть важные результаты в отражении российских штурмов. Я вам очень благодарен!

– заявил президент.

Он особо отметил:

знаменитую 3-ю отдельную штурмовую бригаду,

прочную 28-ю отдельную механизированную бригаду,

героическую 54-ю отдельную механизированную бригаду,

крутую 57-ю отдельную мотопехотную бригаду.

"Я благодарю всех вас, воины! Молодцы! Спасибо вам за каждого уничтоженного оккупанта и каждую спасенную украинскую жизнь! Слава нашим героям! Спасибо всем в мире, кто не боится российских террористов и вместе с нами возвращает миру безопасность! Слава Украине!" – подытожил глава государства.