Он отправился туда вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой. Залужный обнародовал видео работы с бойцами.

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Залужный прибыл на Север

Главнокомандующий ВСУ вместе с начальником Генштаба провели работу на пунктах управления войск оперативного командования "Север".

В зоне ответственности группировки враг продолжает систематические артиллерийские обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей и применяет диверсионно-разведывательные группы,
– заметил Залужный.

По его словам, наши военные не теряют бдительности, ведут разведку и постоянно работают над улучшением своих оборонных возможностей.

"Отслеживаем противника на Севере, готовы дать достойный отпор", – подытожил главнокомандующий.

Смотрите видео работы с военными на Севере

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Успехи ВСУ на фронте: коротко

  • Украинские защитники имеют успехи в Бахмуте. Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов рассказал, что наши бойцы смогли несколько продвинуться в самом городе.
  • В свою очередь, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что Силы обороны продолжают штурмы и выбивают россиян с позиции на флангах Бахмута.
  • Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что пока нет информации о присутствии в районе Бахмута наемников ЧВК "Вагнера". Они не просто отошли, а "накивали пятками".
  • Вместо вагнеровцев там действуют регулярные российские войска, а именно воздушно-десантные и пехотные подразделения. Также на Бахмутском направлении есть воины других мелких частных военных компаний, в частности, ЧВК "Факел", "Патриот", "Ветераны", а также штурмовые роты "Шторм-Z".
  • В общем, за время наступления в июне украинским военным уже удалось освободить более 130 квадратных километров территории на Юге.
  • В сети также показывали кадры, как наши защитники штурмовали позиции оккупантов. В штурме участвовали бойцы 1 роты 1 механизированного батальона 3 отдельной штурмовой бригады.