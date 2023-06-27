Он отправился туда вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой. Залужный обнародовал видео работы с бойцами.
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Залужный прибыл на Север
Главнокомандующий ВСУ вместе с начальником Генштаба провели работу на пунктах управления войск оперативного командования "Север".
В зоне ответственности группировки враг продолжает систематические артиллерийские обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей и применяет диверсионно-разведывательные группы,
– заметил Залужный.
По его словам, наши военные не теряют бдительности, ведут разведку и постоянно работают над улучшением своих оборонных возможностей.
"Отслеживаем противника на Севере, готовы дать достойный отпор", – подытожил главнокомандующий.
Смотрите видео работы с военными на Севере
Интересно Наступление на Бахмутском направлении длится уже 4 дня, – Маляр
Успехи ВСУ на фронте: коротко
- Украинские защитники имеют успехи в Бахмуте. Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов рассказал, что наши бойцы смогли несколько продвинуться в самом городе.
- В свою очередь, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что Силы обороны продолжают штурмы и выбивают россиян с позиции на флангах Бахмута.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что пока нет информации о присутствии в районе Бахмута наемников ЧВК "Вагнера". Они не просто отошли, а "накивали пятками".
- Вместо вагнеровцев там действуют регулярные российские войска, а именно воздушно-десантные и пехотные подразделения. Также на Бахмутском направлении есть воины других мелких частных военных компаний, в частности, ЧВК "Факел", "Патриот", "Ветераны", а также штурмовые роты "Шторм-Z".
- В общем, за время наступления в июне украинским военным уже удалось освободить более 130 квадратных километров территории на Юге.
- В сети также показывали кадры, как наши защитники штурмовали позиции оккупантов. В штурме участвовали бойцы 1 роты 1 механизированного батальона 3 отдельной штурмовой бригады.