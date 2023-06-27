Він поїхав туди разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою. Залужний оприлюднив відео роботи з бійцями.
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Залужний прибув на Північ
Головнокомандувач ЗСУ разом із начальником Генштабу провели роботу на пунктах управління військ оперативного командування "Північ".
У зоні відповідальності угруповання ворог продовжує систематичні артилерійські обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей та застосовує диверсійно-розвідувальні групи,
– зауважив Залужний.
За його словами, наші військові не втрачають пильності, ведуть розвідку та постійно працюють над покращенням своїх оборонних спроможностей.
"Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч", – підсумував головнокомандувач.
Дивіться відео роботи з військовими на Півночі
Цікаво Наступ на Бахмутському напрямку триває вже 4 дні, – Маляр
Успіхи ЗСУ на фронті: коротко
- Українські захисники мають успіхи в Бахмуті. Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов розповів, що наші бійці змогли дещо просунутися в самому місті.
- Своєю чергою, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони продовжують штурми та вибивають росіян з позицій на флангах Бахмута.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що наразі немає інформації про присутність у районі Бахмута найманців ПВК "Вагнера". Вони не просто відійшли, а "накивали п'ятами".
- Замість вагнерівців там діють регулярні російські війська, а саме повітряно-десантні та піхотні підрозділи. Також на Бахмутському напрямку є вояки з інших дрібніших приватних військових компаній, зокрема, ПВК "Факел", "Патріот", "Ветерани", а також штурмові роти "Шторм-Z".
- Загалом за час наступу у червні українським військовим вже вдалося звільнити понад 130 квадратних кілометрів території на Півдні.
- У мережі також показували кадри, як наші захисники штурмували позиції окупантів. У штурмі брали участь бійці 1 роти 1 механізованого батальйону 3 окремої штурмової бригади.