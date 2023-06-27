Він поїхав туди разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою. Залужний оприлюднив відео роботи з бійцями.

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Залужний прибув на Північ

Головнокомандувач ЗСУ разом із начальником Генштабу провели роботу на пунктах управління військ оперативного командування "Північ".

У зоні відповідальності угруповання ворог продовжує систематичні артилерійські обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей та застосовує диверсійно-розвідувальні групи,

– зауважив Залужний.

За його словами, наші військові не втрачають пильності, ведуть розвідку та постійно працюють над покращенням своїх оборонних спроможностей.

"Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч", – підсумував головнокомандувач.

Дивіться відео роботи з військовими на Півночі

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