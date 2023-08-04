Глава государства коротко отчитался, как прошел его день, сообщает 24 Канал. В частности, прошло заседание Ставки.

Интересно Подбитый "Оленегорский горняк" дотащили в порт Новороссийска: спутниковые фото

Президент провел заседание Ставки

Зеленский рассказал, что заседание Ставки было длительным – значительно дольше запланированного. Во время него подробно разобрали ситуацию на передовой, все направления:

те, где украинские военные держат оборону,

те, где защитники шаг за шагом двигаются вперед.

Докладывали командующие:

главком Валерий Залужный,

генерал Александр Сырский,

генерал Александр Тарнавский.

Подробно проговорили, как именно и в какие сроки, каким обеспечением, какой логистикой будет больший результат для Украины. Производство боеприпасов и оружия в Украине, нашим оборонно-промышленным комплексом. Максимально упрощаем все процедуры, убираем всю бюрократию, еще мешающую производителям,

– заявил президент.

Также докладывал министр стратегпрома Александр Камышин.

"Результат будет. Черное море и продовольственный экспорт, безопасность наших портов – докладывали командующий ВМС, чиновники, руководители разведки. Пусть российские террористы даже не надеются, что им удастся спровоцировать глобальный продовольственный кризис или создать очередную ценовую катастрофу", – подчеркнул глава государства.

По его словам, украинский продовольственный экспорт – ключевой фактор стабильности продовольственных рынков. Представители нашего государства работают со всеми партнерами и в регионе, и вообще в мире, чтобы обеспечить продовольственную безопасность.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео

Стоит прочесть Отчаянно пытаются остановить наступление ВСУ: в Минобороны назвали цель врага

Начинается саммит в Саудовской Аравии

Президент отметил, что завтра, 5 августа, в Джидде – в Саудовской Аравии – начнется встреча советников глав государств и представителей МИД по Формуле мира. Там будут представлены многие страны, разные континенты, в том числе государства Глобального Юга.

Это очень важно, потому что в таких вопросах, как продовольственная безопасность, судьба миллионов людей в Африке, в Азии, в других частях мира напрямую зависит от того, насколько быстр будет мир в реализации Формулы мира,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что признателен Саудовской Аравии за эту площадку для переговоров.

"Недавно состоялась встреча в таком же формате в Копенгагене. Мы шаг за шагом двигаемся к Глобальному саммиту мира. Очень важно, что мир видит: справедливое и честное завершение российской агрессии принесет пользу всем в мире. Всем!" – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, освобождение украинской земли от оккупантов – это восстановление полного уважения к международному праву и Уставу ООН. В свою очередь ликвидация всех созданных Россией угроз украинской и глобальной безопасности – это возвращение покоя международным отношениям и стабильности глобальной жизни.

"Благодарен всем, кто поддерживает Формулу мира и уже приобщился к совместным усилиям ради полной реализации Формулы", – подчеркнул глава государства.

Заметьте Европа не выявляет креатива для урегулирования войны, – Папа Римский снова заговорил об Украине

Война вернулась в Россию

Зеленский рассказал, что сегодня он также имел возможность еще раз поблагодарить всех, кто в Соединенных Штатах Америки помогает Украине защищать свободу:

обе партии,

Конгресс,

президента Джо Байдена,

каждую американскую семью и сообщество.

Американское лидерство действительно жизненно важно. И не только для свободы в нашем регионе – это глобальные вещи. И на встрече с Кристофером Кристи, одним из влиятельных деятелей американской политики, членом Республиканской партии, мы говорили именно о том, насколько важно усиливать поддержку свободы, поддержку демократии.

– заметил президент.

Он благодарен за то, что Кристи – из тех людей, кто стремится видеть ситуацию своими глазами. Свой визит в Украину он начал с посещения Бучи. По словам главы государства, там видишь полностью, что несет Украине и всей Европе, всему свободному миру российская агрессия.

"Был сегодня и доклад руководителя СБУ Малюка. Содержание не буду озвучивать. Скажу лишь то, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад – государству-агрессору. Что несешь миру, с тем сам и оказываешься", – заявил глава государства.

Он поблагодарил:

всех украинских героев,

всех в мире, кто поддерживает Украину,

каждого и каждую, кто приближает реализацию Формулы мира.

"Должны победить. И победим! Слава Украине!" – подытожил Зеленский.