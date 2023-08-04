Глава держави коротко прозвітував, як минув його день, повідомляє 24 Канал. Зокрема, відбулося засідання Ставки.

Цікаво Підбитий "Оленегорський горняк" дотягли до порту Новоросійська: супутникові фото

Президент провів засідання Ставки

Зеленський розповів, що засідання Ставки було тривалим – значно довшим від запланованого. Під час нього детально розібрали ситуацію на передовій, усі напрямки:

ті, де українські військові тримають оборону,

ті, де захисники крок за кроком рухаються вперед.

Доповідали командувачі:

головком Валерій Залужний,

генерал Олександр Сирський,

генерал Олександр Тарнавський.

Детально проговорили, як саме і в які терміни, яким забезпеченням, якою логістикою буде більший результат для України. Виробництво боєприпасів та зброї в Україні, нашим оборонно-промисловим комплексом. Максимально спрощуємо всі процедури, прибираємо всю бюрократію, яка ще заважає виробникам,

– заявив президент.

Також доповідав міністр стратегпрому Олександр Камишін.

"Результат буде. Чорне море та продовольчий експорт, безпека наших портів – доповідали командувач ВМС, урядовці, керівники розвідки. Хай російські терористи навіть не сподіваються, що їм вдасться спровокувати глобальну продовольчу кризу чи створити чергову цінову катастрофу", – наголосив глава держави.

За його словами, український продовольчий експорт – це ключовий чинник стабільності продовольчих ринків. Представники нашої держави працюють з усіма партнерами й у регіоні, і загалом у світі, щоб гарантувати продовольчу безпеку.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

Варто прочитати Відчайдушно намагаються зупинити наступ ЗСУ: в Міноборони назвали мету ворога

Розпочинається саміт у Саудівській Аравії

Президент зазначив, що завтра, 5 серпня, в Джидді – у Саудівській Аравії – почнеться зустріч радників глав держав і представників МЗС щодо Формули миру. Там будуть представлені багато країн, різні континенти, зокрема й держави Глобального Півдня.

Це дуже важливо, бо в таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці, в Азії, в інших частинах світу безпосередньо залежить від того, наскільки швидким буде світ у реалізації Формули миру,

– заявив Зеленський.

Він додав, що вдячний Саудівській Аравії за цей майданчик для переговорів.

"Нещодавно відбулася зустріч у такому ж форматі в Копенгагені. Ми крок за кроком рухаємося до Глобального саміту миру. Дуже важливо, що світ бачить: справедливе й чесне завершення російської агресії дасть користь усім у світі. Усім!" – наголосив український лідер.

За його словами, звільнення української землі від окупантів – це відновлення повної поваги до міжнародного права й Статуту ООН. Своєю чергою, ліквідація всіх створених Росією загроз українській та глобальній безпеці – це повернення спокою міжнародним відносинам і стабільності глобальному життю.

"Вдячний усім, хто підтримує Формулу миру та вже долучився до спільних зусиль заради повної реалізації Формули", – підкреслив глава держави.

Зауважте Європа не виявляє креативу для врегулювання війни, – Папа Римський знову заговорив про Україну

Війна повернулася у Росію

Зеленський розповів, що сьогодні він також мав нагоду ще раз подякувати всім, хто у Сполучених Штатах Америки допомагає Україні захищати свободу:

обом партіям,

Конгресу,

президенту Джо Байдену,

кожній американській родині та спільноті.

Американське лідерство справді життєво важливе. І не лише для свободи в нашому регіоні – це глобальні речі. І на зустрічі з Крістофером Крісті, одним із впливових діячів американської політики, членом Республіканської партії, ми говорили саме про те, наскільки важливо посилювати підтримку свободи, підтримку демократії,

– зауважив президент.

Він вдячний за те, що Крісті – із тих людей, хто прагне бачити ситуацію на власні очі. Свій візит в Україну він розпочав із відвідання Бучі. За словами глави держави, там бачиш повністю, що несе Україні та всій Європі, усьому вільному світові російська агресія.

"Була сьогодні й доповідь керівника СБУ Малюка. Зміст не буду озвучувати. Скажу лише те, що всі ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад – державі-агресору. Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся", – заявив глава держави.

Він подякував:

усім українським героям,

усім у світі, хто підтримує Україну,

кожному й кожній, хто наближає реалізацію Формули миру.

"Маємо перемогти. І переможемо! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.