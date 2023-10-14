Глава государства отметил, что завершается неделя ПВО и усиления для Украины, сообщает 24 Канал. Перед зимой – это ключевой приоритет.

Интересно Передает оружие и призывает других: Моравецкий рассказал, как Польша поддерживает Украину

Президент рассказал о помощи Запада

Зеленский отметил, что сейчас самое время поблагодарить партнеров за новые решения о поддержке, в частности:

Нидерланды – после переговоров с Марком Рютте в Одессе есть решение о дополнительных ракетах для "Петриотов", поддержка наземных операций и морских экспортных коридоров Украины. Также есть оборонный пакет, о котором объявили на "Рамштайне".

Есть пакеты от Испании, Британии, Норвегии, Финляндии, Германии.

Есть совместный оборонный пакет Чехии и Дании.

Кроме дополнительных ракет для ПВО, будут и новые пусковые установки – работаем над разными видами систем. Будут запасные части для уже используемых Украиной систем. Конечно, будет и артиллерия – снаряды, прежде всего. Беспилотники. Бронетехника,

– заметил президент.

Он добавил, что все лидеры, которые нам помогают, полностью информированы об актуальной ситуации на поле боя. Мир понимает, к чему готовится Россия и какие террористические шаги может планировать.

"Знаем и то, как отвечать оккупанту. И будем отвечать мощно", – подчеркнул украинский лидер.

Заметьте Всегда есть риск, что Путин это сделает, – Столтенберг о попытках России заморозить войну

Бельгия присоединилась к коалиции F-16

Президент рассказал, что перед заседанием "Рамштайна" в Брюсселе была хорошая и нужная встреча с министром обороны США Ллойдом Остином и новым главой американских военных генералом Чарльзом Брауном.

Четкое подтверждение поддержки Украины, четкая готовность вместе усиливать наши действия и продолжать давить на оккупанта и осенью, и зимой. И, кстати, Соединенные Штаты на "Рамштайне" объявили о своем сопредседательстве в коалиции F-16 вместе с Нидерландами и Данией. Важное решение, большое спасибо!

– подчеркнул Зеленский.

Также состоялись отличные переговоры с правительством Бельгии.

"Мы благодарны за присоединение Бельгии к нашей коалиции F-16, за лидерство в использовании замороженных российских активов. Это действительно нужный шаг – именно Бельгия стала первой страной, которая направит Украине средства, сгенерированные российскими активами. Мы работаем с другими странами ЕС, всего мира, чтобы они использовали средства агрессора именно так, как это будет справедливо – на защиту от агрессии", – отметил украинский лидер.

Он отметил и конференцию в Хорватии, которая состоялась на этой неделе и касалась гуманитарного разминирования. Ведь почти треть украинской территории находится в опасности из-за неразорвавшихся мин, снарядов.

"Очевидно, что нужна глобальная поддержка очистки нашей земли от российских мин. И сейчас в Хорватии были участники конференции, и именно по этой проблеме более 40 стран и международных организаций. Есть новые решения о поддержке в разминировании. Я благодарю каждую страну, которая присоединилась!" – подчеркнул глава государства.

По его словам, в то время, когда террор расползается по миру, важно, чтобы мир давал максимально однозначный сигнал, что защита от террора нигде не ослабнет.

"Конечно, наши воины. На всех направлениях, где сейчас особенно горячо. Авдеевка, Марьинка, другие ключевые точки Донбасса. Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка. Старомайорское. Конечно, Купянское направление. Запорожская область – Орехов, Работино, Вербовое, Новопрокоповка. Благодарю всех, кто держит позиции, уничтожает российские войска", – отметил Зеленский.

Он добавил, что каждый день этих битв – это жизни, которые отдают ради нашего государства.

"И это жизнь всей Украины, которую спасают каждый день, каждую ночь каждым успешным боем. Это так важно! Слава вам, воины! Слава нашему народу! И спасибо всем в мире, кто нам помогает! Слава Украине!" – подытожил президент.