Глава держави зазначив, що завершується тиждень ППО та посилення для України, повідомляє 24 Канал. Перед зимою це ключовий пріоритет.

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Зеленський зауважив, що зараз саме час подякувати партнерам за нові рішення про підтримку, зокрема:

Нідерландам – після перемовин з Марком Рютте в Одесі є рішення про додаткові ракети для "Петріотів", підтримка наземних операцій і морських експортних коридорів України. Також є оборонний пакет, про який оголосили на "Рамштайні".

Є пакети від Іспанії, Британії, Норвегії, Фінляндії, Німеччини.

Є спільний оборонний пакет Чехії та Данії.

Окрім додаткових ракет для ППО, будуть і нові пускові установки – працюємо над різними видами систем. Будуть запасні частини для систем, що вже Україна використовує. Звичайно, буде й артилерія – снаряди передусім. Безпілотники. Бронетехніка,

– зауважив президент.

Він додав, що всі лідери, які нам допомагають, повністю поінформовані щодо актуальної ситуації на полі бою. Світ розуміє, до чого готується Росія та які терористичні ходи може планувати.

"Знаємо й те, як відповідати окупанту. І будемо відповідати потужно", – наголосив український лідер.