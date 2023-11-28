Украинский лидер заявил, что, прежде всего, обсудили вопросы фортификации. Ее значительно усиливают. Украинский лидер рассказал, что заслушал подробные доклады на всех уровнях. В частности, Генштаба, Минобороны, областных властей. Все деньги и решения есть. Кроме того, должна быть полная работа в общинах. Украине хватит мин и бетона. В то же время требуется больше скорости и эффективности. Кроме того, у каждого, кто за это отвечает, есть четкие задачи.

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Также проанализировали недавние атаки против Украины. Речь идет о ракетах и массированных атаках дронами. В ходе Ставки проанализировали тактику защиты украинской ПВО.

"Четкая потребность – развитие и усиление наших мобильных огневых групп, а также все максимально эффективные системы ПВО. Отдельно проанализировали работу "петриотов" и "насамсов" – все очень эффективно, я благодарен партнерам, которые помогают нам именно с этими системами. Командующий Воздушными силами и другие соответствующие командующие, Министерство обороны имеют необходимые поручения", – говорится в сообщении.

Также заслушали доклады командующих по всем фронтовым направлениям. Особое внимание уделили донецким направлениям, а также – южным.

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Зеленский о хороших дальнобойных вещах

Украинский лидер рассказал, что провел оптимистическое совещание с министром по стратегическим отраслям промышленности Украины. Готовят хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты почувствовали украинскую силу.

Также Зеленский заявил, что подписал бюджет на 2024 год. Приоритет – защита от российской агрессии.