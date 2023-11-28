Український лідер обговорив, що насамперед обговорили питання фортифікації. Її значно посилюють. Український лідер розповів, що заслухав детальні доповіді на усіх рівнях. Зокрема, Генштаб, Міноборони, обласна влада. Усі фінанси та рішення є. Окрім того, має бути повна відповідна робота у громадах. Україні вистачить мін та бетону. Водночас потрібно більше швидкості та ефективності. Окрім того, кожен, хто за це відповідає, має чіткі завдання.

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