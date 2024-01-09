Украинский лидер рассказал, что провел особое заседание Ставки. Участие в нем очно приняли все основные командующие и руководители операций.

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По словам Зеленского, во время заседания Ставки удалось:

проанализировать обеспечение снарядами и дронами, а также – их распределение между бригадами и подразделениями;

проанализировать ежедневные потребности и расходы;

обсудить открытие новых линий производства оружия и боеприпасов именно в Украине;

рассмотреть поставки, которые Украина ожидает в течение 2024 года;

обсудить четкий подход к каждой потребности и каждому вызову;

проанализировали работу Воздушных сил;

обсудили, что нужно сделать, чтобы усилить санкции против России, а также – закрыть все пути обхода ограничений для страны-террористки.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Зеленский провел ряд важных разговоров

Украинский лидер рассказал, что в течение дня провел три важных разговора. В частности, президент созвонился с президентом Румынии. Зеленский подчеркнул, что есть очень хорошие результаты. Прежде всего, речь идет о работе в Дунайском регионе и черноморском сотрудничестве. Украина ценит поддержку Румынии на пути в ЕС. Кроме того, президент подчеркнул, что у Украины есть потенциал, чтобы увеличить трансграничное взаимодействие. В частности, говорится о треугольнике Украина – Румыния – Молдова.

Также Зеленский подчеркнул, что у него был хороший разговор с президентом Польши. Украинский лидер подчеркнул, что Украина благодарна за поддержку в вопросах вступления в ЕС.

Что бы ни происходило, стратегически мы работаем все же вместе в Европе. Сегодня обсудили, в частности, наше взаимодействие по вопросам работы с НАТО – Украина должна стать членом Альянса. Проинформировал Президента Дуду о ситуации на фронте, а также о продолжающихся российских ударах и нашей защите, наших потребностях. В частности, потребности в поддержке. Я ценю слова Президента Дуды о единстве, которое нам так необходимо,

– отметил Зеленский.

Кроме того, украинский лидер провел важный разговор с главой правительства Бельгии, которая начала свое председательство в Совете ЕС. Зеленский подчеркнул, что Украина и Бельгия вместе достигли действительно прорывных вещей.