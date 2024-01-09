Ранее майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что сейчас фиксируется тяжелая ситуация на Купянско-Лиманском направлении. Россияне пытаются атаковать Купянск и сосредоточили поблизости большое количество живой силы и техники.
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Что об этом известно
Командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил с ситуацией вокруг Купянска, где украинские воины отражают постоянные попытки врага атаковать.
Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время – врагу не понравится,
– рассказал Умеров.
Залужный, Умеров и Шаптала встретились с командующим ОСУВ "Хортица" / Фото Минобороны
В то же время Сырский отметил, что успехов у российских оккупантов на этом направлении нет.
Командующий ОСУВ "Хортица" объяснил ситуацию вокруг Купянска / Фото Минобороны
Ситуация на Купянском направлении: последние новости
- 5 января начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо отреагировал на материал The Telegraph, уверявший, что по информации близкого к ВСУ источника, российские войска могут прибегнуть к усилению воздушных атак. И уже вскоре после этого Россия якобы может осуществить наземное наступление на Купянск и окрестности. Фитьо назвал это "бредом".
- 8 января Александр Сырский рассказал, что оккупанты продолжают наступательные операции в Купянском лесу. Враг стремится прорвать оборону ВСУ и продвинуться в Купянск. По его словам, жесткая борьба не утихает с октября 2023 года. Он отметил, что российские военные ежедневно штурмуют населенные пункты, обстреливают их из артиллерии и используют авиацию. Сейчас штурмы украинских позиций противник совершает в районе Синьковки, чтобы впоследствии заблокировать Купянск.
- По данным Генштаба, по состоянию на 9 января на Купянском направлении силы обороны отразили 4 атаки противника в районе Синьковки Харьковской области, где враг безрезультатно пытался улучшить тактическое положение. В то же время на Лиманском направлении наши воины отразили 2 атаки оккупантов восточнее Тернова Донецкой области.