Раніше майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, що наразі фіксується важка ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Росіяни намагаються атакувати Куп'янськ та зосередили поблизу велику кількість живої сили та техніки.
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Що про це відомо
Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив із ситуацією довкола Куп’янська, де українські воїни відбивають постійні спроби ворога атакувати.
Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом – ворогу не сподобається,
– розповів Умєров.
Залужний, Умєров та Шаптала зустрілися із командувачем ОСУВ "Хортиця" / Фото Міноборони
Водночас Сирський зазначив, що успіхів у російських окупантів на цьому напрямку немає.
Командувач ОСУВ "Хортиця" пояснив ситуацію довкола Куп'янська / Фото Міноборони
Ситуація на Куп'янському напрямку: останні новини
- 5 січня начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо відреагував на матеріал The Telegraph, яке запевняло, що за інформацією близького до ЗСУ джерела, російські війська можуть вдатися до посилення повітряних атак. І вже невдовзі після цього, Росія буцімто може здійснити наземний наступ на Куп'янськ та околиці. Фітьо назвав це "маячнею".
- 8 січня Олександр Сирський розповів, що окупанти продовжують наступальні операції в Куп'янському лісі. Ворог прагне прорвати оборону ЗСУ й просунутися до Куп'янська. За його словами, жорстка боротьба не вщухає з жовтня 2023 року. Він наголосив, що російські військові щодня штурмують населені пункти, обстрілюють їх з артилерії та використовують авіацію. Зараз штурми українських позицій противник здійснює у районі Синьківки, щоб згодом заблокувати Куп'янськ.
- За даними Генштабу, станом на 9 січня на Куп’янському напрямку сили оборони відбили 4 атаки противника в районі Синьківки Харківської області, де ворог, безрезультатно намагався покращити тактичне становище. Водночас на Лиманському напрямку наші воїни відбили 2 атаки окупантів східніше Тернова Донецької області.