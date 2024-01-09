Раніше майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, що наразі фіксується важка ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Росіяни намагаються атакувати Куп'янськ та зосередили поблизу велику кількість живої сили та техніки.

Дивіться також Крайня точка: експрацівник СБУ припустив, доки зможуть наступати росіяни

Що про це відомо

Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив із ситуацією довкола Куп’янська, де українські воїни відбивають постійні спроби ворога атакувати.

Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом – ворогу не сподобається,

– розповів Умєров.

Залужний, Умєров та Шаптала зустрілися із командувачем ОСУВ "Хортиця" / Фото Міноборони

Водночас Сирський зазначив, що успіхів у російських окупантів на цьому напрямку немає.

Командувач ОСУВ "Хортиця" пояснив ситуацію довкола Куп'янська / Фото Міноборони

Ситуація на Куп'янському напрямку: останні новини