Окупанти активізувалися по всій лінії фронту, однак у такому темпі воювати довго не зможуть. Доки триватиме тиск росіян та що зробить Путін, розповів 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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Які проблеми можуть виникнути у ворога

Нещодавно видання The Telegraph написало про те, що росіяни можуть розпочати наземну наступальну кампанію на Харківському напрямку, зокрема, на Харків та Куп'янськ вже 15 січня. В Україні спростували заяви журналістів.

Водночас на Лимансько-Куп'янському напрямку активізація росіян триває вже кілька місяців.

Загроза є. Також є інформація, що саме на Лимансько-Куп'янському напрямку розташовані російські військові з'єднання, які ще зберегти свою боєздатність. Теоретично їх можуть використати під час спроби прориву. Але достеменно ніхто не знає, яка ситуація в тій танковій армії,

– зазначив Іван Ступак.

Загалом серйозних проблем у росіян з логістикою немає, їхні шляхи працюють доволі добре. Однак при цьому на Херсонщині за останні півтора місяця українські військові систематично знищують вороже забезпечення продуктами, ліками, боєкомплектами. Великої шкоди завдають саме дрони.

Тож проблеми з постачанням та постійними втратами сили та техніки не можуть зрештою не дати наслідків. Тим паче в час, коли окупаційна армія активізувалась на багатьох ділянках фронту.

"Моє бачення, що березень – кінець березня – це та точка, до якої вони будуть спроможні тиснути. Після цього ситуація, припускаю, перейде в руки України і буде наша відповідь", – наголосив експрацівник СБУ.

Мобілізація в Росії відбудеться

У Росії 15 – 17 березня проходитимуть вибори президента. Найпевніше, що після цього ситуація може змінитися, адже Владіміру Путіну більше не доведеться отримувати додаткову прихильність громадян.

Найімовірніше, росіяни оголосять мобілізацію у квітні. Ми не знаємо, чи вона буде часткова, чи повна. Від моменту оголошення мобілізації до відправки підготовленого військового проходить 3 – 4 місяці. Тож якщо у квітні оголосять мобілізацію, то орієнтовно липень – серпень можна побачити їхні війська,

– припустив Ступак.

Подібна ситуація відбулась і у 2023 році. Так, за підрахунками, грудень міг стати переломним або ж навіть фінальним у війні, адже російська армія просто закінчилася б. Однак у жовтні 2023 у Росії оголосили проведення часткової мобілізації, закидаючи одразу людей на фронт.

У такий спосіб окупантам вдалось скоригувати ситуацію на полі бою.

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