Оккупанты активизировались по всей линии фронта Однако в таком темпе воевать долго не смогут. Пока будет продолжаться давление россиян и что сделает Путин, 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Какие проблемы могут возникнуть у врага

Недавно издание The Telegraph написало о том, что россияне могут начать наземную наступательную кампанию на Харьковском направлении, в частности Харьков и Купянск, уже 15 января. В Украине опровергли заявления журналистов.

В то же время, на Лимано-Купянском направлении активизация россиян продолжается уже несколько месяцев.

Угроза есть. Также есть информация, что именно на Лимано-Купянском направлении расположены российские военные соединения, которые еще сохранит свою боеспособность. Теоретически их могут использовать при попытке прорыва. Но точно никто не знает, какая ситуация в той танковой армии,

– отметил Иван Ступак.

В общем, серьезных проблем у россиян с логистикой нет, их пути работают достаточно хорошо. Однако при этом в Херсонской области за последние полтора месяца украинские военные систематически уничтожают враждебное обеспечение продуктами, лекарствами, боекомплектами. Большой вред наносят именно дроны.

Поэтому проблемы со снабжением и постоянными потерями силы и техники не могут, в конечном счете, не дать последствий. Тем более в то время, когда оккупационная армия активизировалась на многих участках фронта.

"Мое видение, что март – конец марта – это та точка, к которой они будут способны давить. После этого ситуация, предполагаю, перейдет в руки Украины и будет наш ответ", – подчеркнул экс-работник СБУ.

Мобилизация в России состоится

В России 15 – 17 марта будут проходить выборы президента. Скорее всего, после этого ситуация может измениться, ведь Владимиру Путину больше не придется получать дополнительное расположение граждан.

Скорее всего, россияне объявят мобилизацию в апреле. Мы не знаем, будет ли она частичная или полная. С момента объявления мобилизации до отправки подготовленного военного проходит 3 – 4 месяца. Так что, если в апреле объявят мобилизацию, то ориентировочно июль – август можно увидеть их войска,

– предположил Ступак.

Похожая ситуация произошла и в 2023 году. Да, по подсчетам, декабрь мог стать переломным или даже финальным в войне, ведь российская армия просто закончилась бы. Однако в октябре 2023 года в России объявили проведение частичной мобилизации, забрасывая сразу людей на фронт.

Таким образом, оккупантам удалось скорректировать ситуацию на поле боя.

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