Оккупанты активизировались по всей линии фронта Однако в таком темпе воевать долго не смогут. Пока будет продолжаться давление россиян и что сделает Путин, 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
Читайте подробнее Россия может начать новое наступление под Харьковом: в СМИ назвали вероятную дату, в ВСУ говорят этот бред
Какие проблемы могут возникнуть у врага
Недавно издание The Telegraph написало о том, что россияне могут начать наземную наступательную кампанию на Харьковском направлении, в частности Харьков и Купянск, уже 15 января. В Украине опровергли заявления журналистов.
В то же время, на Лимано-Купянском направлении активизация россиян продолжается уже несколько месяцев.
Угроза есть. Также есть информация, что именно на Лимано-Купянском направлении расположены российские военные соединения, которые еще сохранит свою боеспособность. Теоретически их могут использовать при попытке прорыва. Но точно никто не знает, какая ситуация в той танковой армии,
– отметил Иван Ступак.
В общем, серьезных проблем у россиян с логистикой нет, их пути работают достаточно хорошо. Однако при этом в Херсонской области за последние полтора месяца украинские военные систематически уничтожают враждебное обеспечение продуктами, лекарствами, боекомплектами. Большой вред наносят именно дроны.
Поэтому проблемы со снабжением и постоянными потерями силы и техники не могут, в конечном счете, не дать последствий. Тем более в то время, когда оккупационная армия активизировалась на многих участках фронта.
"Мое видение, что март – конец марта – это та точка, к которой они будут способны давить. После этого ситуация, предполагаю, перейдет в руки Украины и будет наш ответ", – подчеркнул экс-работник СБУ.
Мобилизация в России состоится
В России 15 – 17 марта будут проходить выборы президента. Скорее всего, после этого ситуация может измениться, ведь Владимиру Путину больше не придется получать дополнительное расположение граждан.
Скорее всего, россияне объявят мобилизацию в апреле. Мы не знаем, будет ли она частичная или полная. С момента объявления мобилизации до отправки подготовленного военного проходит 3 – 4 месяца. Так что, если в апреле объявят мобилизацию, то ориентировочно июль – август можно увидеть их войска,
– предположил Ступак.
Похожая ситуация произошла и в 2023 году. Да, по подсчетам, декабрь мог стать переломным или даже финальным в войне, ведь российская армия просто закончилась бы. Однако в октябре 2023 года в России объявили проведение частичной мобилизации, забрасывая сразу людей на фронт.
Таким образом, оккупантам удалось скорректировать ситуацию на поле боя.
Проблемы в российской армии: последние новости
- Все чаще в русской армии случаются случаи дезертирства. Так, в Брянской, Курской и Белгородской областях рекордное количество солдат попало под суд из-за бегства со службы. За прошлый год в России было рассмотрено более 5 тысяч уголовных дел, касающихся дезертирства и невыполнения приказов высшего командования.
- К слову, недавно оккупанты из 150 мотострелковой дивизии ВС России массово отказались идти в бой в Луганской области. Выполнять приказ не захотело 43 военных.
- Заметим, что с начала полномасштабного вторжения, Вооруженные Силы Украины уничтожили свыше 365 тысяч оккупантов. Утраты русской армии в технике также впечатляют.