Жорстка боротьба не вщухає з жовтня 2023 року. Про це розповів командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський у коментарі "Інтерфакс-Україна", інформує 24 Канал.

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Що відбувається у районі Куп'янська

За словами Сирського, наразі ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною. Окупанти продовжують вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися в напрямку міста.

Інтенсивні бойові дії на цьому напрямку розпочалися в жовтні 2023 року, і відтоді тут ні на день не вщухає жорстка боротьба,

– зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Російські військові щодня штурмують населені пункти, обстрілюють їх з артилерії та використовують авіацію. Зараз штурми українських позицій противник здійснює у районі Синьківки, щоб згодом заблокувати Куп'янськ.

Зауважте! Раніше британське видання The Telegraph повідомляло, що Росія може почати новий наступ на Харківщину 15 січня 2024 року.

Чи вдається окупантам досягнути мети

Генерал-полковник наголосив, що, попри складні бої, командири та штаби добре володіють ситуацією, проводять розвідку, аналізують тактику росіян та ухвалюють необхідні рішення.

Наші воїни дають адекватну відсіч ворогу і руйнують його плани. Загострення на цьому напрямку відбуваються постійно, але нашим Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал ворога і завдавати йому відчутних втрат,

– сказав Олександр Сирський.

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