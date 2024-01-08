Жорстка боротьба не вщухає з жовтня 2023 року. Про це розповів командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський у коментарі "Інтерфакс-Україна", інформує 24 Канал.
Не пропустіть Росіяни пруть на Авдіївку та Синьківку: як за тиждень змінилася карта фронту
Що відбувається у районі Куп'янська
За словами Сирського, наразі ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною. Окупанти продовжують вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися в напрямку міста.
Інтенсивні бойові дії на цьому напрямку розпочалися в жовтні 2023 року, і відтоді тут ні на день не вщухає жорстка боротьба,
– зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.
Російські військові щодня штурмують населені пункти, обстрілюють їх з артилерії та використовують авіацію. Зараз штурми українських позицій противник здійснює у районі Синьківки, щоб згодом заблокувати Куп'янськ.
Чи вдається окупантам досягнути мети
Генерал-полковник наголосив, що, попри складні бої, командири та штаби добре володіють ситуацією, проводять розвідку, аналізують тактику росіян та ухвалюють необхідні рішення.
Наші воїни дають адекватну відсіч ворогу і руйнують його плани. Загострення на цьому напрямку відбуваються постійно, але нашим Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал ворога і завдавати йому відчутних втрат,
– сказав Олександр Сирський.
Бої на Куп'янському напрямку: головне
- За 7 січня на Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили 2 атаки загарбників в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.
- Представник ГУР МО України Андрій Юсов відреагував на статтю The Telegraph щодо ймовірного наступу окупантів на Харківщину. За його словами, російські загарбники дійсно можуть активізувати наступ на Куп'янському напрямку. Оскільки розвідка фіксує накопичення російських сил у цьому районі.
- Аналітики Інституту вивчення війни також зауважують, що найближчими тижнями ворог може активізувати свої зусилля із захоплення Куп'янська. Упродовж зими 2024 року російські війська планують захопити Куп'янськ і Борову (35 км на захід від Сватового).