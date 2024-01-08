Жесткая борьба не утихает с октября 2023 года. Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский в комментарии "Интерфакс-Украина", сообщает 24 Канал.
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Что происходит в районе Купянска
По словам Сырского, ситуация на Купянском направлении остается сложной. Оккупанты продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлении города.
Интенсивные боевые действия на этом направлении начались в октябре 2023 года, и с тех пор здесь ни на день не утихает жестокая борьба,
– отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ.
Российские военные ежедневно штурмуют населенные пункты, обстреливают их из артиллерии и используют авиацию. Сейчас штурмы украинских позиций противник совершает в районе Синьковки, чтобы впоследствии заблокировать Купянск.
Удается ли оккупантам достичь цели
Генерал-полковник подчеркнул, что, несмотря на сложные бои, командиры и штабы хорошо владеют ситуацией, проводят разведку, анализируют тактику россиян и принимают необходимые решения.
Наши воины дают адекватный отпор врагу и разрушают его планы. Обострения на этом направлении происходят постоянно, но нашим Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал врага и наносить ему ощутимые потери,
– сказал Александр Сырский.
Бои на Купянском направлении: главное
- За 7 января на Купянском направлении Силы обороны Украины отбили 2 атаки захватчиков в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.
- Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отреагировал на статью The Telegraph по поводу вероятного наступления оккупантов на Харьковщину. По его словам, российские захватчики действительно могут активизировать наступление на Купянском направлении. Поскольку разведка фиксирует скопление российских сил в этом районе.
- Аналитики Института изучения войны также отмечают, что в ближайшие недели враг может активизировать свои усилия по захвату Купянска. В течение зимы 2024 года российские войска планируют захватить Купянск и Боровую (35 км к западу от Сватового).