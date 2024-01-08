Жесткая борьба не утихает с октября 2023 года. Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский в комментарии "Интерфакс-Украина", сообщает 24 Канал.

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Что происходит в районе Купянска

По словам Сырского, ситуация на Купянском направлении остается сложной. Оккупанты продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлении города.

Интенсивные боевые действия на этом направлении начались в октябре 2023 года, и с тех пор здесь ни на день не утихает жестокая борьба,

– отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Российские военные ежедневно штурмуют населенные пункты, обстреливают их из артиллерии и используют авиацию. Сейчас штурмы украинских позиций противник совершает в районе Синьковки, чтобы впоследствии заблокировать Купянск.

Заметьте! Ранее британское издание The Telegraph сообщало, что Россия может начать новое наступление на Харьковщину 15 января 2024 года.

Удается ли оккупантам достичь цели

Генерал-полковник подчеркнул, что, несмотря на сложные бои, командиры и штабы хорошо владеют ситуацией, проводят разведку, анализируют тактику россиян и принимают необходимые решения.

Наши воины дают адекватный отпор врагу и разрушают его планы. Обострения на этом направлении происходят постоянно, но нашим Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал врага и наносить ему ощутимые потери,

– сказал Александр Сырский.

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