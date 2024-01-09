Український лідер розповів, що провів особливе засідання Ставки. Участь у ньому очно взяли всі основні командувачі і керівники операцій.

Зверніть увагу Рішення ворогу не сподобається: Залужний відвідав позиції Сил оборони в районі Куп'янська

За словами Зеленського, під час засідання Ставки вдалося:

проаналізувати забезпечення снарядами та дронами, а також – їхній розподіл між бригадами та підрозділами;

проаналізувати щоденні потреби та витрати;

обговорили відкриття нових ліній виробництва зброї та боєприпасів саме в Україні;

розглянули постачання, яке Україна очікує упродовж 2024 року;

обговорили чіткий підхід до кожної потреби та кожного виклику;

проаналізували роботу Повітряних сил;

обговорили, що потрібно зробити, аби посилити санкції проти Росії, а також – закрити всі шляхи обходу обмежень для країни-терористки.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Зеленський провів низку важливих розмов

Український лідер розповів, що упродовж дня провів три важливі розмови. Зокрема, президент зідзвонився з президентом Румунії. Зеленський наголосив, що є надзвичайно хороші результати. Насамперед мовиться про роботу у Дунайському регіоні та чорноморській співпраці. Україна цінує підтримку Румунії на шляху до ЄС. Окрім того, президент наголосив, що Україна має потенціал, аби збільшити транскордонну взаємодію. Зокрема, мовитьсяпро трикутник Україна – Румунія – Молдова.

Також Зеленський наголосив, що у нього була хороша розмова з президентом Польщі. Український лідер наголосив, що Україна вдячна за підтримку у питаннях про вступ у ЄС.

Хоч би що відбувалося, стратегічно ми працюємо все ж разом у Європі. Сьогодні обговорили, зокрема, нашу взаємодію в питаннях роботи з НАТО – Україна має стати членом Альянсу. Поінформував Президента Дуду щодо ситуації на фронті, а також про російські удари, що тривають, і наш захист, наші потреби. Зокрема, потреби в підтримці. Я ціную слова Президента Дуди про єдність, яка нам так необхідна,

– наголосив Зеленський.

Окрім того, український лідер провів важливу розмову з главою уряду Бельгії, яка наразі розпочала своє головування у Раді ЄС. Зеленський наголосив, що Україна та Бельгія разом досягли справді проривних речей.