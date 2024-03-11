Глава государства начал с того, что заявил, что большую часть дня он посвятил военным вопросам. Прежде всего говорится о проведении Ставки.

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Военные работают над стабилизацией позиций

Как отметил Владимир Зеленский, он заслушал подробные доклады по каждому направлению на фронте: от Купянского до Херсонского. От главкома, начальника Генштаба, командующих по направлениям, Министерства обороны. Он отметил, что сейчас военные работают над стабилизацией наших позиций на фронте.

И это в условиях, когда поставки от партнеров все еще существенно ограничены. Я благодарю каждого солдата и командира – всем нашим воинам, которые обеспечивают нашу оборону, наши фронтовые действия своей силой и стойкостью. И спасибо каждому предприятию здесь, в Украине, и всем совместным производствам с партнерами за неизменное наращивание наших собственных поставок, за такое нужное оружие для нашей независимости: дроны, снаряды, пушки, технику,

– отметил он.

Кроме того, во время Ставки был доклад, который касался сооружения фортификаций. По словам Зеленского, говорится о более 2 тысячах километров "задач, укрепления уже созданной фортификации и создания новой – по меньшей мере три линии нашей силы". И что они должны быть разработаны в соответствии с угрозами.

Президент отметил, что привлекли все необходимые ресурсы. И что это персональная ответственность за результат чиновников, областных руководителей, а также военных.

Результат должен говорить сам за себя, своей надежностью для каждого солдата,

– подчеркнул он.

Оккупанты не должны иметь покой

Также в этот день отдельные доклады были от главкома Сырского и министра обороны Умерова. Они рассказывали о текущей ситуации на фронте и планировании наших действий. Глава государства подчеркнул, что никакого места покоя для российских захватчиков не должно быть.

Также обсудили подготовку к следующему заседанию в формате "Рамштайн". Ключевые акценты коммуникации Украины с партнерами по оружию и снарядов.

Кроме того, на отдельном докладе был глава ГУР МО Буданов. Зеленский заявил, что обсуждали несколько вопросов. Прежде всего говорится о военных планах России.

Не только против нашего государства – против других народов тоже. Общая задача мира сейчас – сбить эту больную путинскую фантазию, что у него якобы есть время для продолжения войны. Возможно, он усилит мобилизацию – после имитации "выборов" сейчас в марте. Мобилизацию россиян,

– отметил он.

Глава государства добавил, что мобилизацию ресурсов, финансов, остатков российских связей с миром мы должны еще больше и еще жестче ограничивать. И этим должен заниматься каждый лидер, который ценит жизнь своего народа.

Кроме того, Зеленский провел совещание с чиновниками. С финансово-экономическим блоком правительства и Нацбанком о состоянии финансовой системы. Он добавил, что обеспечиваем устойчивость и надежную работу финансовых институтов.

Также обсудили бюджетную работу на 2024 год. Глава государства выразил благодарность всем предпринимателям, которые работают и платят налоги, а также сохраняют рабочие места.

Он подчеркнул, что это период нашей максимальной концентрации, максимально инициативы, чтобы Украина определила справедливое окончание войны.

Президент подчеркнул, что мы можем выстоять, должны победить.