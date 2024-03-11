На Ставке были заслушаны доклады Главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующих на местах. Кроме этого, заслушали доклады министра обороны Рустема Умерова и главы Минстратегпрома Александра Камышина по обеспечению фронта всем необходимым.

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Какие вопросы рассматривались на Ставке

На заседании Ставки верховного главнокомандующего заслушали отчеты главы Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и командующих на местах.

Купянский, Лиманский, Бахмутский, Авдеевский, Марьинский, Южное направления, операции морской пехоты,

– Зеленский о направлениях которые обсуждали на Ставке.

Также президент заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова и главы Минстратегпрома Александра Камышина по обеспечению фронта всем необходимым.

"Фактическое и будущее поступление снарядов, ракет и другого вооружения. Собственное производство", – сообщил Зеленский.

На Ставке также обсудили отчет премьер-министра Денис Шмыгаля относительно темпов возведения новых оборонительных рубежей.

"Защита в три полосы длиной 2000 километров – масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", – резюмировал президент.