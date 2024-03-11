На Ставці було заслухано доповіді Головкому Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях. Крім цього, заслухали доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним.

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Які питання розглядали на Ставці

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача заслухали звіти голови Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та командувачів на місцях.

Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, операції морської піхоти,

– Зеленський про напрямки які обговорювали на Ставці.

Також президент заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним.

"Фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння. Власне виробництво", – повідомив Зеленський.

На Ставці також обговорили звіт прем’єр-міністра Денис Шмигаля стосовно темпів зведення нових оборонних рубежів.

"Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", – резюмував президент.

Зверніть увагу! Напередодні Кабінет Міністрів України виділив рекордну суму на спорудження оборонних споруд на Запорізькому напрямку. Мовиться про 1,3 мільярда гривень. Сталося це після доручення президента Володимира Зеленського.

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