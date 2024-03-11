Глава держави почав з того, що заявив, що більшу частину дня він присвятив військовим і воєнним питанням. Передовсім мовиться про проведення Ставки.

Читайте також Три смуги завдовжки 2000 кілометрів: Зеленський розповів про нові оборонні рубежі

Військові працюють над стабілізацією позицій

Як зазначив Володимир Зеленський, він заслухав детальні доповіді щодо кожного напрямку на фронті: від Куп'янського до Херсонського. Від головкома, начальника Генштабу, командувачів за напрямками, Міністерства оборони. Він зазначив, що наразі військові працюють над стабілізацією наших позицій на фронті.

І це в умовах, коли постачання від партнерів усе ще суттєво обмежене. Я дякую кожному солдату й командиру – усім нашим воїнам, які забезпечують нашу оборону, наші фронтові дії своєю силою та стійкістю. І дякую кожному підприємству тут, в Україні, та всім спільним виробництвам із партнерами за незмінне нарощування нашого власного постачання, за таку потрібну зброю для нашої незалежності: дрони, снаряди, гармати, техніку,

– зазначив він.

Крім того, під час Ставки була доповідь, яка стосувалася спорудження фортифікацій. За словами Зеленського, мовиться про понад 2 тисячі кілометрів "завдань, зміцнення вже створеної фортифікації та створення нової – щонайменше три лінії нашої сили". І що вони мають бути розроблені відповідно до загроз.

Президент зазначив, що залучили всі необхідні ресурси. І що це персональна відповідальність за результат урядовців, обласних керівників, а також військових.

Результат має говорити сам за себе, своєю надійністю для кожного солдата,

– підкреслив він.

Окупанти не повинні мати спокій

Також цього дня окремі доповіді були від головкома Сирського та міністра оборони Умєрова. Вони розповідали про поточну ситуацію на фронті та планування наших дій. Глава держави наголосив, що жодного місця спокою для російських загарбників не має бути.

Також обговорили підготовку до наступного засідання у форматі "Рамштайн". Ключові акценти комунікації України з партнерами щодо зброї та снарядів.

Крім того, на окремій доповіді був глава ГУР МО Буданов. Зеленський заявив, що обговорювали кілька питань. Передовсім мовиться про військові плани Росії.

Не лише проти нашої держави – проти інших народів теж. Спільне завдання світу зараз – збити цю хвору путінську фантазію, що в нього нібито є час для продовження війни. Можливо, він посилить мобілізацію – після імітації "виборів" зараз у березні. Мобілізацію росіян,

– зазначив він.

Глава держави додав, що мобілізацію ресурсів, фінансів, залишків російських зв'язків зі світом ми повинні ще більше та ще жорсткіше обмежувати. І цим має займатися кожен лідер, який цінує життя свого народу.

Крім того, Зеленський провів нараду з урядовцями. З фінансово-економічним блоком уряду та Нацбанком щодо стану фінансової системи. Він додав, що забезпечуємо стійкість та надійну роботу фінансових інституцій.

Також обговорили бюджетну роботу на 2024 рік. Глава держави висловив вдячність усім підприємцям, котрі працюють та платять податки, а також зберігають робочі місця.

Він підкреслив, що це період нашої максимальної концентрації, максимально ініціативи, щоб Україна визначила справедливе закінчення війни.

Президент наголосив, що ми можемо вистояти, мусимо перемогти.