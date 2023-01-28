Таким образом, президент продолжает свой марафон честности. По словам Зеленского, марафон должен вернуть международные спортивные структуры к настоящей олимпийской принципиальности, информирует 24 Канал.
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Что требует Зеленский
Президент подчеркнул, что призыв прост и справедлив – определиться с решением Международного олимпийского комитета, который хочет открыть спорт для пропагандистского влияния государства-террориста.
Если российские спортсмены появятся на международных соревнованиях, это лишь вопрос времени, когда они начнут оправдывать агрессию России и использовать символику террора,
– подчеркнул президент.
Он добавил, что вопрос времени также состоит в том, когда Кремль начнет использовать существующую беспринципную "гибкость" Международного олимпийского комитета, чтобы говорить, будто мир согласен идти на уступки агрессору.
Зеленский подчеркнул, что нельзя игнорировать, что каждый день Россия продолжает свой террор.
Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео
Президент обратился к украинцам: основные тезисы
- Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 185 компаний и лиц, которых Россия использует, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат.
- Глава государства поблагодарил всех в мире – политиков, общественных деятелей, журналистов и обычных людей, которые настаивают вместе с украинцами на том, что не может быть каких-либо табу в поставках оружия для защиты от российского террора.
- Зеленский рассказал, что сегодня в 9:15 российская армия совершила ракетный обстрел города Константиновка Донецкой области. Враг применил ракеты С-300 по жилому сектору. По его словам, прекратить этот российский террор было бы возможно обеспечив соответствующие ракетные силы для украинских военных.
- Он добавил, что украинские власти сделают все, чтобы партнеры открыли жизненно необходимые поставки, в частности, ATACMS и другого подобного оружия. Это ведь нужно для защиты жизни – защиты таких городов, как Константиновка или, например, Харьков.