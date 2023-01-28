Таким образом, президент продолжает свой марафон честности. По словам Зеленского, марафон должен вернуть международные спортивные структуры к настоящей олимпийской принципиальности, информирует 24 Канал.

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Что требует Зеленский

Президент подчеркнул, что призыв прост и справедлив – определиться с решением Международного олимпийского комитета, который хочет открыть спорт для пропагандистского влияния государства-террориста.

Если российские спортсмены появятся на международных соревнованиях, это лишь вопрос времени, когда они начнут оправдывать агрессию России и использовать символику террора,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что вопрос времени также состоит в том, когда Кремль начнет использовать существующую беспринципную "гибкость" Международного олимпийского комитета, чтобы говорить, будто мир согласен идти на уступки агрессору.

Зеленский подчеркнул, что нельзя игнорировать, что каждый день Россия продолжает свой террор.

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