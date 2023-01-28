Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения к украинцам, информирует 24 Канал. Имущество подсанкционных лиц и компаний будет конфисковано для нужд обороны Украины.
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Украина будет работать над блокировкой активов за границей
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет работать над тем, чтобы активы 185 физических и юридических лиц, против которых были внесены, конфисковали за границей и также применили ограничения против них.
Я благодарю всех, кто нам помогает усиливать санкции против России! И, кстати, благодарю всех расследователей, разоблачающих пути, которые использует государство-террорист, пытаясь обойти санкции,
– подчеркнул президент.
Список подсанкционных компаний и лиц уже появился на сайте Офиса Президента. В частности, решением СНБО санкции применены к 182 юридическим лицам и против трех российских граждан:
- Валерия Матвеева;
- Сергей Белосохов;
- Владимир Срока.
Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео