Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения к украинцам, информирует 24 Канал. Имущество подсанкционных лиц и компаний будет конфисковано для нужд обороны Украины.

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Украина будет работать над блокировкой активов за границей

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет работать над тем, чтобы активы 185 физических и юридических лиц, против которых были внесены, конфисковали за границей и также применили ограничения против них.

Я благодарю всех, кто нам помогает усиливать санкции против России! И, кстати, благодарю всех расследователей, разоблачающих пути, которые использует государство-террорист, пытаясь обойти санкции,

– подчеркнул президент.

Список подсанкционных компаний и лиц уже появился на сайте Офиса Президента. В частности, решением СНБО санкции применены к 182 юридическим лицам и против трех российских граждан:

Валерия Матвеева;

Сергей Белосохов;

Владимир Срока.

Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео