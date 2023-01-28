Про це глава держави повідомив від час вечірнього звернення до українців, інформує 24 Канал. Майно підсанкційних осіб та компаній буде конфісковане для потреб оборони України.

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Україна працюватиме над блокуванням активів за кордоном

Володимир Зеленський наголосив, що Україна працюватиме над тим, аби активи 185 фізичних та юридичних осіб, проти яких були внесені, конфіскували за кордоном і так само застосували обмеження проти них.

Я дякую всім, хто нам допомагає посилювати санкції проти Росії! І, до речі, дякую всім розслідувачам, які викривають шляхи, що їх використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції,

– наголосив президент.

Перелік підсанкційних компаній та осіб уже з'явився на сайті Офісу Президента. Зокрема, рішенням РНБО санкції застосовані до 182 юридичних осіб та проти трьох російських громадян:

Валєрія Матвєєва;

Сєргєй Бєлосохов;

Владімір Строка.

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