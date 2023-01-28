Таким чином президент продовжує свій марафону чесності. За словами Зеленського, марафон має повернути міжнародні спортивні структури до справжньої олімпійської принциповості, інформує 24 Канал.

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Що вимагає Зеленський

Президент наголосив, що заклик простий і справедливий – визначитися щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету, який хоче відкрити спорт для пропагандистського впливу держави-терориста.

Якщо російські спортсмени з'являться на міжнародних змаганнях, то це лише питання часу, коли вони почнуть виправдовувати агресію Росії та використовувати символіку терору,

– наголосив президент.

Він додав, що питанням часу також є те, коли Кремль почне використовувати наявну безпринципну "гнучкість" Міжнародного олімпійського комітету, щоб говорити, ніби світ згодний іти на поступки агресору.

Зеленський підкреслив, що не можна ігнорувати того, що кожного дня Росія продовжує свій терор.

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