Конференция состоится 4 – 5 июля 2022 года в Лугано. Зеленский подчеркнул, что этот кантон – родной для Кассиса.

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Политики поговорили о сотрудничестве между странами

Отдельную часть переговоров посвятили двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству.

Швейцария – важный торгово-экономический партнер Украины. Мы заинтересованы в дальнейшем привлечении масштабных инвестиций и реализации перспективных проектов,

– подчеркнул Зеленский.

Одним из самых успешных проектов, которые сейчас реализуются в Украине, является проект швейцарской компании Stadler Rail AG. Речь идет о модернизации и производстве в Украине городского и пригородного рельсового транспорта. Проект планируют воплощать в разных городах Украины.

Зеленский и Кассис обсудили совместные проекты

Также одной из тем разговора стала реализация еще одной важной инициативы, которую финансирует Швейцария – по изготовлению в Украине аппаратов искусственной вентиляции легких.

Зеленский рассказал и о культурных объектах, цель которых – популяризировать наше государство в мире

Наша цель – чтобы украинский язык звучал рядом с другими языками мира в самых знаковых культурных и исторических местах,

– сказал Зеленский.

Ранее Швейцария расширила санкции против россиян за оккупацию Крыма

Важно! Украинская сторона поблагодарила вице-президента Швейцарии за большую гуманитарную помощь, которую оказывают украинцам по обе стороны линии разграничения на Донбассе.