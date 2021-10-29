Конференція відбудеться 4 – 5 липня 2022 року в Лугано. Зеленський наголосив, що цей кантон – рідний для Кассіса.

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Політики поговорили про співпрацю між країнами

Окрему частину перемовин присвятили двосторонній торговельно-економічній співпраці.

Швейцарія – важливий торговельно-економічний партнер України. Ми зацікавлені в подальшому залученні масштабних інвестицій і реалізації перспективних проєктів,

– наголосив Зеленський.

Одним з найуспішніших проєктів, що нині реалізуються в Україні, є проєкт швейцарської компанії Stadler Rail AG. Мовиться про модернізацію та виробництво в Україні міського та приміського рейкового транспорту. Проєкт планують втілювати в різних містах України.

Зеленський та Кассіс обговорили спільні проєкти

Також однією з тем розмови стала реалізація ще однієї важливої ініціативи, яку фінансує Швейцарія – з виготовлення в Україні апаратів штучної вентиляції легень.

Зеленський розповів і про культурні проєкти, мета яких – популяризувати нашу державу у світі

Наша мета – щоб українська мова звучала поруч з іншими мовами світу у найбільш знакових культурних та історичних місцях,

– сказав Зеленський.

Раніше Швейцарія розширила санкції проти росіян за окупацію Криму

Важливо! Українська сторона подякувала віцепрезиденту Швейцарії за велику гуманітарну допомогу, яку надають українцям по обидва боки лінії розмежування на Донбасі.