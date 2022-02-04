Зеленский поблагодарил Чапутову за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Президенты обсудили ситуацию, которая происходит вблизи украинской границы.

Между тем У Зеленского говорят, что готовы к любому формату переговоров с Россией

Чапутова и Зеленский обсудили вопросы сферы безопасности

Глава Украины рассказал президенту Словакии об активизации переговоров в "нормандском формате" и выполнении минских договоренностей. Зеленский также отметил то, как Братислава поддерживает евроатлантические стремления Киева.

Президенты подняли тему "Северного потока-2"

На фоне рисков по безопасности, связанных со строительством "Северного потока-2", важно тесное взаимодействие Украины и Словакии с целью усиления безопасности энергоснабжения,

– сказал Зеленский.

Зеленский и Чапутова договорились провести переговоры на уровне профильных ведомств. Темой станет увеличение гарантированных мощностей для транспортировки природного газа на постоянной основе в направлении Словакия – Украина.

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Импорт газа в Украину из Словакии: коротко

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, Украина начала импорт газа из Словакии, Польши и Венгрии.

Речь идет об около 300 миллионах кубометров, которые импортирует "Нафтогаз".

Галущенко сообщил, что импортом голубого топлива занимаются также частные компании.

Цена на данный момент составляет от 900 – 1 000 долларов за тысячу кубометров.

О санкциях против "Северного потока-2" смотрите в WTF: