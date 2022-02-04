Зеленський подякував Чапутовій за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Президенти обговорили ситуацію, яка відбувається поблизу українського кордону.

Тим часом У Зеленського кажуть, що готові до будь-якого формату переговорів з Росією

Чапутова та Зеленський обговорили питання сфери безпеки

Глава України розповів президентці Словаччини про активізацію перемовин у "нормандському форматі" та виконання мінських домовленостей. Зеленський також відзначив те, як Братислава підтримує євроатлантичні прагнення Києва.

Президенти підняли тему "Північного потоку-2"

На тлі безпекових ризиків, пов'язаних з будівництвом "Північного потоку-2", важливою є тісна взаємодія України й Словаччини з метою посилення безпеки енергопостачання,

– сказав Зеленський.

Зеленський та Чапутова домовились провести переговори на рівні профільних відомств. Темою стане збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу на постійній основі в напрямку Словаччина – Україна.

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Імпорт газу до України зі Словаччини: коротко

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, Україна розпочала імпорт газу зі Словаччини, Польщі та Угорщини.

Мовиться про близько 300 мільйонів кубометрів, які імпортує "Нафтогаз".

Галущенко повідомив, що імпортом блакитного палива займаються також приватні компанії.

Ціна наразі складає від 900 – 1000 доларів за тисячу кубометрів.

Про санкції проти "Північного потоку-2" дивіться у WTF: