Зеленский обсудил зверства оккупантов в Киевской области с канцлером Австрии
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский пообщался с Федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером. Президент рассказал о преступлениях российской армии в Киевской области.
Политики сошлись во мнении, что зло должно быть наказано. Ранее Карл Негаммер подчеркнул, что за совершенное ответственная российская армия.
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Кроме того, во время разговора Зеленский поделился, как украинский народ дает отпор российским оккупантам.
Побеседовал с Федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером. Проинформировал о ходе отпора украинского народа агрессии со стороны РФ, об ужасных преступлениях оккупантов в Киевской области. Были едины в том, что это зло должно быть наказано! Поблагодарил за поддержку нашего государства,
– написал Зеленский в твиттере.
Отметим, что 3 апреля Негаммер отреагировал на фотографии с расстрелянными мирными жителями Бучи. Он назвал это военным преступлением и заметил, что все виновные должны быть привлечены к ответственности. А ответственная за это русская армия.
При этом он добавил, что документировать эти зверства должны независимые наблюдатели.
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