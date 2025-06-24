"Это очень сложный вопрос": Зеленский прокомментировал отношения Трампа с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что не имеет четкого представления о характере личностных отношений президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время он убежден, что Штаты рассматривают Украину как настоящего союзника.

Зато Россия все еще остается их экзистенциальным врагом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью украинского президента Sky News.

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Что сказал Зеленский об отношениях между Трампом и Путиным

На вопрос журналиста о том, имеет ли Трамп лучшие отношения с Путиным, чем с ним, Зеленский ответил, что не может это точно оценить. Он объяснил, что вся имеющаяся информация по этому вопросу происходит преимущественно из открытых источников и СМИ, и могут существовать различные "сигналы".

Это очень сложный вопрос. Потому что я действительно не знаю, какие отношения у президента Трампа с Путиным. То что я знаю, знаете вы, знаем из медиа. Да, есть разные сигналы по этому поводу,

– сказал президент.

Однако добавил, что уверен в стратегическом курсе: даже если между США и Россией на определенном этапе возможно ситуативное партнерство, союзником для Вашингтона все равно остается Украина.

Зеленский подчеркнул, что Москва никогда не сможет стать другом для Америки. По его словам, Россия может временно взаимодействовать с Соединенными Штатами. Однако в долгосрочной перспективе она остается главной угрозой для безопасности Запада.