Зеленский официально уволил Дейнека и назначил временного руководителя ГПСУ

В воскресенье, 4 января, Владимир Зеленский официально уволил Сергея Дейнека с должности председателя Государственной пограничной службы Украины. Временно исполняющим обязанности главы ГПСУ он назначил Валерия Вавринюка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указы президента Украины.

Что изменилось в ГПСУ?

Одним указом Зеленский уволил Дейнека с должности, другим – возложил временное исполнение обязанностей на Вавринюка.

Справка. Валерий Вавринюк родился 14 июля 1975 в городе Хмельницкий. Он является участником боевых действий на востоке Украины и был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, а также знаком отличия президента Украины "За участие в антитеррористической операции".

Стоит отметить, что впервые о кадровых изменениях в ГПСУ президент заявил еще 2 января. Тогда отмечалось, что министр Игорь Клименко в ближайшее время представит кандидатуры на замену руководителя службы, а Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины.

Ценю как управленческий опыт генерала Дейнеко, полученный за более чем 6 лет в должности главы Госпогранслужбы, так и его боевые достижения. В должности советника ожидаю от него экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в наработке решений в сфере безопасности государственной границы, – прокомментировал Клименко.

В то же время, Дейнеко не оставит военное дело и будет назначен командиром боевого подразделения ГПСУ.

Изменения во внутренней политике: коротко