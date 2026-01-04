Зеленский официально уволил Дейнека и назначил временного руководителя ГПСУ
В воскресенье, 4 января, Владимир Зеленский официально уволил Сергея Дейнека с должности председателя Государственной пограничной службы Украины. Временно исполняющим обязанности главы ГПСУ он назначил Валерия Вавринюка.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указы президента Украины.
Что изменилось в ГПСУ?
Одним указом Зеленский уволил Дейнека с должности, другим – возложил временное исполнение обязанностей на Вавринюка.
Справка. Валерий Вавринюк родился 14 июля 1975 в городе Хмельницкий. Он является участником боевых действий на востоке Украины и был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, а также знаком отличия президента Украины "За участие в антитеррористической операции".
Стоит отметить, что впервые о кадровых изменениях в ГПСУ президент заявил еще 2 января. Тогда отмечалось, что министр Игорь Клименко в ближайшее время представит кандидатуры на замену руководителя службы, а Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины.
Ценю как управленческий опыт генерала Дейнеко, полученный за более чем 6 лет в должности главы Госпогранслужбы, так и его боевые достижения. В должности советника ожидаю от него экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в наработке решений в сфере безопасности государственной границы, – прокомментировал Клименко.
В то же время, Дейнеко не оставит военное дело и будет назначен командиром боевого подразделения ГПСУ.
Изменения во внутренней политике: коротко
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов стал новым главой Офиса президента Украины. Предыдущим руководителем ОП был Андрей Ермак: он занимал этот пост с 11 февраля 2020 года по 28 ноября 2025 года.
Главное управление разведки Минобороны возглавит руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко. Президент отметил, что Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала.
Тем временем замена главнокомандующего ВСУ Александра Сырского пока не планируется.