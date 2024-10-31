Об этом говорится на сайте Офиса президента. Соответствующий указ №745/2024 обнародовали сегодня, 31 октября.
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Зеленский уволил Костина с должности генпрокурора
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Костина с должности генерального прокурора Украины. Соответствующий документ обнародован на официальном интернет-представительстве главы государства в четверг, 31 октября.
Уволить Костина Андрея Евгеньевича с должности Генерального прокурора,
– говорится в документе.
Добавим, во вторник, 29 октября, народные депутаты проголосовали за отставку Андрея Костина с должности Генерального прокурора Украины. Решение поддержали 255 народных избранников.
Ранее отставку Костина поддержали в правоохранительном комитете Верховной Рады.
Напомним, Андрей Костин подал в отставку 22 октября на фоне скандалов вокруг МСЭК и инвалидности прокуроров.