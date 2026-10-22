"Он играет жизнями людей": Зеленский охарактеризовал Путина и предостерег от уступок

Президент Украины сообщил об этом в интервью CNN на фоне возобновления дипломатических попыток урегулирования войны.

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Зеленский о Путине

По словам Зеленского, Путин – опасный игрок, который не стремится к миру и не обращает внимания на человеческие жертвы.

Путин играет, знаете, он игрок. Жаль, потому что он играет жизнями других людей, и, конечно, он не хочет остановить войну– сказал украинский лидер.

Он призвал международных партнеров, в частности США, не давать России возможности укрепить свои позиции и сломить украинское сопротивление.

Особое внимание Зеленский уделил вопросу международного давления на агрессора и недопустимости снятия ограничений.

Мое отношение к Путину очень четкое. Я думаю, что если мы отменим санкции, мы сделаем его сильнее. Это не что-то личное между мной и президентом Трампом, и, конечно, я против любой отмены санкций– отметил он.

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Президент Украины заверил, что напряженность в отношениях с Вашингтоном не связана с личностями, однако предостерег от заигрываний с Кремлем, ведь они только укрепят диктатора.

До сих пор Путин также сохраняет свои максималистские требования к Украине, в частности в территориальном вопросе.

Журналисты напомнили, что отношения Украины и США ухудшились в последние недели. В частности, Зеленский отмечал, что американский лидер допустил большую ошибку, когда решил закупать дизельное топливо в России. Это решение подорвало совместные усилия мирового сообщества по изоляции Кремля.

Впоследствии Трамп еще и ослабил часть санкций против России, поэтому подвергся критике даже со стороны своих однопартийцев. Затем в Силах обороны Украины возникли трудности с работой Starlink.

Дипломатические контакты возобновились после встречи спецпредставителя США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. До этого Виткофф также встречался с Зеленским в Норвегии.