"Він грає життями людей": Зеленський схарактеризував Путіна та застеріг від поступок

Президент України повідомив про це в інтерв'ю CNN на тлі поновлення дипломатичних спроб щодо врегулювання війни.

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Зеленський про Путіна

За словами Зеленського, Путін є небезпечним гравцем, який не прагне миру та не зважає на людські жертви.

Путін грає, знаєте, він гравець. Шкода, бо він грається життям інших людей, і, звичайно, він не хоче зупинити війну– сказав український лідер.

Він закликав міжнародних партнерів, зокрема США, не давати Росії можливостей зміцнити свої позиції та зламати український опір.

Окрему увагу Зеленський приділив питанню міжнародного тиску на агресора та неприпустимості зняття обмежень.

Моє ставлення до Путіна дуже чітке. Я думаю, що якщо ми скасуємо санкції, ми зробимо його сильнішим. Це не щось особисте між мною та президентом Трампом, і, звичайно, я проти будь-якого скасування санкцій– зазначив він.

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Президент України запевнив, що напруженість у відносинах із Вашингтоном не пов'язана з особистостями, проте застеріг від загравання з Кремлем, адже це зробить сильнішим лише диктатора.

Досі Путін також зберігає свої максималістські вимоги до України, зокрема у територіальному питанні.

Журналісти нагадали, що відносини України та США погіршились останніми тижнями. Зокрема, Зеленський зазначав, що американський лідер припустився великої помилки, коли вирішив купувати дизель у Росії. Це рішення підірвало спільні зусилля світу з ізоляції Кремля.

Згодом Трамп ще й послабив частину санкцій проти Росії, через що зазнав критики навіть від своїх однопартійців. Далі у Силах оборони України виникли труднощі з роботою Starlink.

Дипломатичні контакти активізувалися після зустрічі спецпредставника США Стіва Віткоффа із Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. До цього Віткофф також зустрічався із Зеленським у Норвегії.