Владимир Зеленский в компании трех охранников пробежал в Хмельницком более 8 километров. Президент заявил, что любит бегать по утрам. Делает это и в отпуске, и в рабочих командировках. Также глава государства рассказал, что ест на завтрак.

Пробежка Зеленского

Свидетелями утренней пробежки Зеленского стали журналисты "Украинской правды".

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Президент Украины вместе с тремя охранниками начал пробежку в 7.15 утра и бегал 48 минут. За это время глава государства преодолел 8,25 километра и сжег 740 килокалорий.



Владимир Зеленский пробедал в Хмельницком 8 километров / Фото "Украинской правды"

Я очень люблю бег, проветривается мозг,

– пояснил Зеленский.

И добавил, что бег любит даже больше, чем плавание. Ведь от него есть чувство внутренней энергии. "Вопрос даже не в скорости, и не в темпе, вопрос только во времени. Хотя бы 30 минут. Главное – не убивать себя", – порекомендовал Зеленский.



Зеленский разминается / Фото "Украинской правды"

Самый вкусный завтрак президента

Также глава государства рассказал, что любит есть на завтрак яичницу.

Вообще самый вкусный завтрак, запрещенный всевозможными диетами... Иногда мы с женой его очень любим. Это хлеб с маслом с обычным сыром и черный чай с лимоном без сахара,

– поделился президент.

И добавил, что обожает кофе. Однако в последнее время выпивает 4 – 5 чашек в день, а не 14 – 15 как было раньше. Ведь от этого поправлялся и чувствовал нагрузку на сердце.