Володимир Зеленський у компанії трьох охоронців пробіг у Хмельницькому понад 8 кілометрів. Президент заявив, що любить бігати вранці. Робить це і у відпустці, і у робочих відрядженнях. Також глава держави розповів, що їсть на сніданок.

Пробіжка Зеленського

Свідками ранкової пробіжки Зеленського стали журналісти "Української правди".

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Президент України разом з трьома охоронцями розпочав пробіжку о 7.15 ранку та бігав 48 хвилин. За цей час глава держави подолав 8,25 кілометра та спалив 740 кілокалорій.



Володимир Зеленський пробіг у Хмельницькому 8 кілометрів / Фото "Української правди"

Я дуже люблю біг, провітрюється мозок,

– пояснив Зеленський.

Та додав, що біг любить навіть більше, ніж плавання. Адже від нього є відчуття внутрішньої енергії. "Питання навіть не у швидкості, і не в темпі, питання лише у часі. Хоча б 30 хвилин. Головне – не вбивати себе", – порекомендував Зеленський.



Зеленський розминається / Фото "Української правди"

Найсмачніший сніданок президента

Також глава держави розповів, що любить їсти на сніданок яєчню.

Взагалі найсмачніший сніданок, заборонений всілякими дієтами… Іноді ми з дружиною його дуже любимо. Це хліб з маслом зі звичайним сиром і чорний чай з лимоном без цукру,

– поділився президент.

Та додав, що обожнює каву. Однак останнім часом випиває 4 – 5 чашок на день, а не 14 – 15 як було раніше. Адже від цього гладшав та відчував навантаження на серце.