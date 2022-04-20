Зеленский опроверг заявление Пескова, что Россия передала Украине "предложения мира"

Владимир Зеленский опроверг заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Последний говорил, что якобы Россия передала Украине "предложения мира".

Соответствующее заявление Президент Украины сделал во время брифинга с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Это случилось во время визита последнего в Киев 20 апреля – на 56 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Зеленский пояснил, что Украина не получала "предложения мира от России

Владимир Зеленский ответил на вопрос, видел ли предложения, которые, как заявил Песков, Россия передала Украине.

Ничего об этом не слышал. Уверен, что нам ничего не передали,

– сказал президент.

Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины также прокомментировал позицию представителя Владимира Путина о том, что якобы "мяч на нашей стороне". Зеленский пояснил, что Дмитрий Песков "играет сам с собой в футбол".

И пообещал мощную ответ, как только нам дадут мяч".

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