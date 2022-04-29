Более того, на вторую ночь после вторжения, когда украинские войска сражались с россиянами на прилегающих улицах, Зеленский пошел во двор и снял видеообращение на свой телефон.

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В обращении Зеленский подчеркнул, что "мы все здесь". Он показал чиновников, которые стояли рядом: Андрея Ермака, Дениса Шмыгаля, Михаила Подоляка и Давида Арахамию.

Обращение Зеленского за 25 февраля:

На самом деле Зеленский был несколько встревожен

Журналисты пишут, что ощущение единства, которое Зеленский прогнозировал, тогда было немного обманчивым. Президент был встревожен количеством чиновников и даже военных, которые сбежали.

Если политики нуждались во времени, чтобы эвакуировать свои семьи, Зеленский, конечно, позволял это. Однако потом просил их вернуться на свои посты. Большинство так и сделали.

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