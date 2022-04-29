Ба більше, на другу ніч після вторгнення, коли українські війська билися з росіянами на прилеглих вулицях, Зеленський пішов на подвір'я і зняв відеозвернення на свій телефон.

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У зверненні Зеленський наголосив, що "ми всі тут". Він показав чиновників, які стояли поруч: Андрія Єрмака, Дениса Шмигаля, Михайла Подоляка та Давида Арахамію.

Звернення Зеленського за 25 лютого:

Насправді Зеленський був дещо стривожений

Журналісти пишуть, що відчуття єдності, яке Зеленський прогнозував, тоді було трохи оманливим. Президент був стривожений кількістю чиновників і навіть військових, які втекли.

Якщо політики потребували часу, щоб евакуювати свої сім’ї, Зеленський, звісно, дозволяв це. Однак потім просив їх повернутися на свої пости. Більшість так і зробили.

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