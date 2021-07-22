Для жителей оккупированных территорий отменили штрафы за нарушение закона. Соответствующий указ 22 июля подписал президент Владимир Зеленский.

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Указ главы государства будет действовать во время карантина, а также блокирования работы КПВВ.

Основания для безнаказанного нарушения закона

  • Возвращение к месту жительства;
  • воссоединение семьи;
  • тяжелая болезнь или смерть близких родственников;
  • принятие наследства;
  • необходимость обеспечения лекарствами или прохождения лечения тяжелых и хронических болезней;
  • наличие права на проживание в иностранных государствах;
  • выезд ребенка до 16 лет в сопровождении одного из родителей или законных представителей для оформления документов, подтверждающих гражданство.

Заметим, Верховная Рада одобрила соответствующий документ еще 29 июня.