Для жителей оккупированных территорий отменили штрафы за нарушение закона. Соответствующий указ 22 июля подписал президент Владимир Зеленский.
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Указ главы государства будет действовать во время карантина, а также блокирования работы КПВВ.
Основания для безнаказанного нарушения закона
- Возвращение к месту жительства;
- воссоединение семьи;
- тяжелая болезнь или смерть близких родственников;
- принятие наследства;
- необходимость обеспечения лекарствами или прохождения лечения тяжелых и хронических болезней;
- наличие права на проживание в иностранных государствах;
- выезд ребенка до 16 лет в сопровождении одного из родителей или законных представителей для оформления документов, подтверждающих гражданство.
Заметим, Верховная Рада одобрила соответствующий документ еще 29 июня.