Для мешканців окупованих територій скасували штрафи за порушення закону. Відповідний указ 22 липня підписав президент Володимир Зеленський.

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Указ глави держави діятиме під час карантину, а також блокування роботи КПВВ.

Підстави для безкарного порушення закону

  • Повернення до місця проживання;
  • возз'єднання сім'ї;
  • важка хвороба або смерть близьких родичів;
  • прийняття спадщини;
  • необхідність забезпечення ліками або проходження лікування важких і хронічних хвороб;
  • наявність права на проживання в іноземних державах;
  • виїзд дитини до 16 років у супроводі одного з батьків або законних представників для оформлення документів, що підтверджують громадянство.

Зауважимо, Верховна Рада схвалила відповідний документ ще 29 червня.