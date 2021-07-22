Для мешканців окупованих територій скасували штрафи за порушення закону. Відповідний указ 22 липня підписав президент Володимир Зеленський.
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Указ глави держави діятиме під час карантину, а також блокування роботи КПВВ.
Підстави для безкарного порушення закону
- Повернення до місця проживання;
- возз'єднання сім'ї;
- важка хвороба або смерть близьких родичів;
- прийняття спадщини;
- необхідність забезпечення ліками або проходження лікування важких і хронічних хвороб;
- наявність права на проживання в іноземних державах;
- виїзд дитини до 16 років у супроводі одного з батьків або законних представників для оформлення документів, що підтверджують громадянство.
Зауважимо, Верховна Рада схвалила відповідний документ ще 29 червня.