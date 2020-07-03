С 1 июля в Украине вступил в действие закон, ужесточающий ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Сам поступок оценивался не как административное правонарушение, а как уголовное преступление. Однако Владимир Зеленский уже на следующий день подписывает закон, по которому пьяное вождение "откатывается" до администативного правонарушения.

О том, что Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений" говорится на сайте Верховной Рады.

Что было раньше С 1 июля управление автомобилем в нетрезвом виде становится уголовным преступлением и растут штрафы

Закон предусматривает внесение в 125 законодательных актов изменений, которыми нетрезвое вождение и связанные преступления считаются "уголовным правонарушением", "уголовным проступком" или "нетяжелым преступлением". После вступления в силу закона нетрезвых водителей не будут наказывать лишением свободы.

Что этому предшествовало

Еще 1 января 2020 года должен вступить в силу закон, который предусматривал уголовную ответственность за нетрезвое вождение. Его, отметим, одобрили еще в 2018 году. С января начало действия нового наказания для пьяных водителей отложили на 1 июля 2020 года.

В коллизии с этим закон шел законопроект об упрощении досудебного расследования. Это так называемые "проступки", которые уже от 1 июля будут расследовать отдельное подразделение полиции дознания. Во втором чтении его приняли в июне 2020 года и отправили на подпись президенту. Вернулся в Раду с подписью Зеленского закон уже 2 июля.

Поэтому пункт об уголовной ответственности для водителей отменяют.