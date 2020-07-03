З 1 липня в Україні вступив у дію закон, який посилює відповідальність за кермування напідпитку. Сам вчинок оцінювався не як адміністративне правопорушення, а як кримінальний злочин. Однак Володимир Зеленський вже наступного дня підписує закон, за яким п'яне водіння "відгортається" до адміністативного правопорушення.

Про те, що Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" йдеться на сайті Верховної Ради.

Що було раніше З 1 липня керування авто напідпитку стає кримінальним злочином і зростають штрафи

Закон передбачає внесення до 125 законодавчих актів змін, якими нетверезе водіння та пов'язані злочини вважаються "кримінальним правопорушенням", "кримінальним проступком" або "нетяжким злочином". Після набуття чинності закону нетверезих водіїв не будуть карати позбавленням волі.

Що цьому передувало

Ще 1 січня 2020 року мав набути чинності закон, який передбачав кримінальну відповідальність за нетверезе водіння. Його, відзначимо, схвалили ще у 2018 році. Із січня початок дії нового покарання для п'яних водіїв відклали на 1 липня 2020 року.

В колізії із цим закон йшов законопроєкт про спрощення досудового розслідування. Це так звані "проступки", які вже від 1 липня розслідуватиме окремий підрозділ поліції дізнання. У другому читанні його схвалили у червні 2020 року і відправили на підпис президенту. Повернувся в Раду з підписом Зеленського закон вже 2 липня.