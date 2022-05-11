Этот авиатор как каждый из отмеченных проявил героизм и преданность в защите Украины. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение главы государства.

Больше об обращениях Есть серия серьезных положительных новостей, – Зеленский обратился к украинцам на 77 день войны

Сколько наград было от 24 февраля

Президент напомнил, что полковник Игорь Бедзай был начальником службы безопасности полетов. Также служащий занимал должность старшего инспектора-летчика командования Военно-Морских сил.

Звание Героя Украины посмертно присвоено полковнику Игорю Бедзаю, начальнику службы безопасности полетов – старшему инспектору-летчику командования Военно-Морских сил. А всего за время полномасштабной войны государственными наградами отмечены более 13 тысяч наших военных,

– сказал Владимир Зеленский.

Также он добавил, что с начала полномасштабной войны государственными наградами было отмечено более 13 тысяч наших защитников. Важно, что среди них есть не только военные, но и спасатели и полицейские.

Обращение президента за 11 мая: смотрите видео