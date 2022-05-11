Цей авіатор, як кожен із відзначених проявив героїзм і відданість у захисті України. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення глави держави.

До теми У бою з окупантами загинув легендарний український льотчик Ігор Бедзай

Скільки нагород було від 24 лютого

Президент згадав, що полковник Ігор Бедзай був начальником служби безпеки польотів. Також службовець обіймав посаду старшого інспектора-льотчика командування Військово-Морських сил.

Однак, говорячи про допомогу партнерів, маємо не забувати, що перемога здобувається безпосередньо українцями й українками, які борються. Усіма, хто б'є ворога й посилює оборону,

– сказав Володимир Зеленський про нагородження.

Також він додав, що від початку повномасштабної війни державними нагородами відзначені понад 13 тисяч наших захисників. Важливо, що серед них є не лише військові, а й рятувальники та поліцейські.

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